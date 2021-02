Bonus vacanze valido fino a fine anno: ecco le novità del decreto Milleproroghe

Arrivano sei mesi in più per utilizzare il bonus vacanze: le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l'emendamento a firma Bonomo (Pd) al decreto Milleproroghe che sposta la scadenza per "spendere" il bonus dal 30 giugno al 31 dicembre di quest'anno.

Sfratti, niente blocco se il moroso non paga da oltre un anno

APPROFONDIMENTI NEWS Sfratti, niente blocco se il moroso non paga da oltre un anno ROMA Bonus bici, dal 14 gennaio domande online per richiedere i 500 euro:... IL TEMA Cartelle esattoriali in arrivo, governo studia rinvii e sconti (e... SOCIETà Bonus vacanze, ecco come ottenerlo: la videoscheda

Università, anno accademico prolungato

Più tempo agli studenti universitari per finire gli esami e laurearsi in corso nonostante gli stop imposti dall'emergenza Covid: le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato emendamenti a firma Fusacchia e Fratoianni, riformulati, che spostano l'ultima sessione utile dell'anno accademico 2019/2020 al 15 giugno 2021.

Fondi per i bambini malati oncologici

Finanziamento di 2 milioni per il 2021 per il Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Lo prevede un emendamento al Milleproroghe, riformulati e sottoscritti da tutti i gruppi, approvato dalle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Via libera anche a un emendamento, riformulato, che proroga al 2023 le norme per l'ospedale e centro di ricerca medica applicata sardo Mater Olbia.

Niente modifiche sugli sfratti con il decreto Milleproroghe: nel corso della seduta delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ha spiegato che c'è stata «una riunione informale con le forze politiche» e che l'orientamento è di «rinviare» il tema e affrontarlo con più tempo a disposizione. Per ora quindi si lavorerà a un «ordine del giorno da costruire insieme» e nei prossimi giorni si cercherà una soluzione condivisa da attuare «in un prossimo provvedimento».

Ultimo aggiornamento: 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA