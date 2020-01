Emilia Romagna, la gaffe di Lucia Borgonzoni: su Fb lancia il sondaggio ma vince Bonaccini

Sondaggio boomerang per Lucia Borgonzoni. “Che coppia scegliete?", chiede sul web la candidata presidente di Salvini alla Regione Emilia Romagna. Domanda corredata dalle foto della coppia Zingaretti-Bonaccini e quella formata da lei e dal capo leghista. Per votare: un like significa destra, una faccina arrabbiata significa sinistra. La pagina della candidata salviniana è stata presa d'assalto dalla "concorrenza” e così il sondaggio, ancora aperto, alle 8 di stamane diceva, su 42.427 voti, 33,535 ai "nemici" del Pd e solo 8355 al duo leghista. E’ partito quindi dal Carroccio l’allarme del votiamo Lucia tutti, per recuperare l’infortunio.

Ma non c’è solo questo dal fronte Emiliano romagnolo. Oggi si doveva svolgere l’unico faccia a faccia tra tutti i candidati per il voto del 26 gennaio, ma la Borgonzoni alla fine ha detto che non andrà causa impegni sul territorio. una declinato. «Quindi niente confronto a Sky - dice Bonaccini - E che peccato». Il candidato dem parla della «campagna elettorale più surreale a cui abbia mai partecipato. Perché non c’è un avversario». O meglio l’avversario vero, Salvini, sottolinea il democratico, è solo un «ospite» che non resterà dopo il voto. Ma con Borgonzoni, si chiede Bonaccini, «perché non possiamo confrontarci per fare capire agli elettori chi sia più adeguato per governare questa Regione?». Il match è aperto, e molto incerto.

