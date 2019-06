«Borrelli e Melillo vanno fermati», le intercettazioni choc e le trame di Palamara e Sirignano su Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 18 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore difficili per un magistrato in carriera, un uomo che ha dedicato la vita a smantellare i clan casalesi e che ora si trova costretto a rivedere il proprio passato più recente. È il caso di Cesare Sirignano, magistrato in forza alla Procura nazionale antimafia guidata dal suo capo di sempre, il procuratore Federico Cafiero De Raho, costretto ormai da giorni a leggere dai media il contenuto di alcune conversazioni con Luca Palamara, capobastone Unicost, sul cui cellulare la finanza aveva inoculato un virus spia. Ed è a causa di quanto emerge dalle trascrizioni delle conversazioni con Palamara, che Sirignano sta valutando la possibilità di rimettere la delega che lo tiene legato - sempre come pm della Procura nazionale antimafia - al coordinamento delle indagini della Dda della Procura di Napoli. Ore difficili, rapporti incrinati con i capi di un tempo, clima rovente, mentre i giornali rilanciano quelle conversazioni con Luca Palamara: conversazioni in cui si parla con insistenza della nomina del procuratore di Perugia, che faceva gola a Palamara, interessato ad avere la certezza che il nuovo capo aprisse un fascicolo contro il suo nemico romano, il procuratore aggiunto Paolo Ielo.