Umberto Bossi, malore in casa: «È grave». Portato in elicottero in ospedale

Giovedì 14 Febbraio 2019, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2019 19:33

Malore per Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 77 anni, ha avuto un malore nella sua casa di Gemonio nel pomeriggio di oggi pococ prima delle 18 ed è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Varese. Le sue condizioni sarebbero gravi.La conferma è arrivata dallo stesso ospedale. «Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito» mentre era a casa, riferisce la struttura sanitaria. Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Bossi verranno diffusi intorno alle 12 di venerdì.Bossi nel marzo del 2004 era stato colpito da un ictus che lo costrinse per molto tempo a rimanere ricoverato in ospedale e a una lunga convalescenza. Nel dicembre del 1991 venne, invece, colpito da una ischemia miocardica.