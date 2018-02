«Io sono un terrone per scelta, ho scelto il Sud per una parte dei miei studi, per parte della mia vita, per le mie vacanze, tante e tante volte ho scelto il Sud. Una parte straordinaria di questo nostro Paese. Io vorrei che il Sud tornasse protagonista, che riprendesse il destino nelle sue mani». Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, intervenendo ad una manifestazione organizzata dal partito azzurro a San Paolo Belsito. «Nei mesi scorsi - ha detto - abbiamo avuto un dibattito nazionale sui referendum in Lombardia e in Veneto. Ho avuto un'intuizione: perché non fare referendum analoghi in tutta Italia, naturalmente con specificità diverse? Ed è nato uno slogan vincente: meno Stato invadente al Nord, più Stato efficiente al Sud». «Un regionalismo a geometria variabile, con la partecipazione attiva dei cittadini e con delle indicazioni chiare sulle competenze da affidare al governo centrale e su quelle da dare invece alle regioni. Non faccia il livello superiore ciò che può far meglio il livello inferiore, e viceversa naturalmente. Perequazione ed un rilancio reale del Mezzogiorno. Il Sud deve pretendere il meglio - conclude - in tutti i settori».



«Il sistema elettorale che ha voluto il Partito Democratico, il Rosatellum, avvantaggia incredibilmente il centrodestra. Noi una coalizione ce l'abbiamo, Renzi è un uomo divisivo, che non è capace di unire. Il segretario del Pd si è alleato con la Bonino, altro boomerang per i dem. E che dice Renzi? Che lui vincerà perché avrà il primo gruppo parlamentare. Di Maio, invidioso, ha detto 'no, sarà il Movimento 5 Stelle ad avere il primo gruppo parlamentare. Volete una notizia? Il primo gruppo parlamentare, tanto alla Camera quanto al Senato, sarà Forza Italia, che avrà un grande risultato nel proporzionale e un grandissimo risultato nei collegi uninominali» ha concluso Brunetta.

Martedì 20 Febbraio 2018, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 21:10

