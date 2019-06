La bruttissima estate del Mezzogiorno

Venerdì 28 Giugno 2019, 08:00

E meno male che sarebbe stato un anno «bellissimo». L'ottimismo di incaute previsioni, rimaste però scolpite nella memoria degli italiani, fa a pugni nel Mezzogiorno con la realtà. E siamo appena al giro di boa del 2019. Se le criticità finora emerse si fermassero qui, già ci sarebbe di che dubitare del futuro di questa parte del Paese (ma non era da qui che doveva ripartire lo sviluppo?). Figuriamoci, poi, se ad esse aggiungessimo altri scenari futuribili - ma decisamente meno azzardati - relativi al peso della stagnazione economica e della disoccupazione: il rischio di rivedere il segno meno della crescita sarebbe il male minore. La verità è che c'è ormai la percezione, avvalorata dalle vicende di questi giorni, che il divario sia aumentato: perché a dispetto della ripetitività di annunci e impegni da parte del governo, il Mezzogiorno continua a perdere pezzi, ad assistere allo sfaldamento di un sistema industriale già di per sé meno competitivo e soprattutto a non scorgere alcun rilancio per così dire compensativo sul piano economico da misure considerate invece decisive per il Contratto di governo. Si fa oggettivamente molta fatica, almeno ora, a vedere nel Reddito di cittadinanza una opportunità per il rilancio della domanda interna e dunque dei consumi, come pure era stato assicurato.Del resto, chi dovrebbe continuare a investire nel Mezzogiorno se il più grande player mondiale dell'acciaio si è visto cambiare le carte in tavola dopo avere rilevato la proprietà dell'Ilva investendo alcuni miliardi in un maxipiano di bonifica ambientale e di continuità produttiva? E quale multinazionale, alle prese con vecchi e nuovi problemi di mercato, non dovrebbe fiutare l'aria che tira annunciando chiusure e licenziamenti, come hanno fatto Whirlpool e Jabil, ben sapendo che l'Italia non ha un piano di politica industriale capace di richiamare le aziende alle loro responsabilità in termini di nuovi investimenti e soluzioni di mercato? Cosa ne sarà di Taranto e dei 15mila addetti dell'acciaieria più importante d'Europa se ArcelorMittal farà le valigie come ha minacciato? C'è qualcuno che possa spiegare a chi accetta questo rischio che il Sud non ha bisogno di un'altra e ben più devastante Bagnoli e che salute, sicurezza e lavoro non possono restare in perenne conflitto tra di loro, tirati per la giacca a seconda delle inclinazioni di questo o quel partito? La sensazione è che sia tornato al pettine, grazie alla sconcertante ambiguità della politica, il nodo di sempre a proposito del Mezzogiorno: che vogliamo farne prima che la fuga delle imprese e dei giovani, e la costante denatalità lo riducano ad un deserto non solo industriale ma anche demografico? Battere un colpo prima che l'anno finisca e diventi ancor più horribilis, sarebbe il minimo.