Il sottosegretario Buffagni, fedelissimo di Di Maio, l'unico 5 Stelle a Cernobbio

Domenica 9 Settembre 2018, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2018 11:05

dal nostro inviatoCERNOBBIO - L'unico 5 stelle a Cernobbio, eccolo : è il sottosegretario Buffagni, uno dei fedelissimi di Di Maio. Il format che offre in questo salotto degli imprenditori è quello messo a punto ai vertici del movimento e della Casaleggio Associati: "Noi M5S siamo di lotta e di governo”. E ancora: "Non siamo statalisti, ne’ liberisti, siamo per il buon senso. E personalmente sono sempre stato pro Ilva", dice Buffagni. La platea di imprenditori approva. Se non altro per cortesia.