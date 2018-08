La burocrazia non cancelli il rilancio della Reggia di Caserta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 22 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strano destino, quello del direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori. Il destino di un funzionario di buona volontà, fino a pochi anni fa ignoto ai più e ormai «condannato» a far notizia. E in che modo, poi! All’inizio perché lavorava troppo - suscitando i sospetti e il malcontento dei sindacati - e ora per l’esatto contrario: giacché a fine ottobre, come ha annunciato, lascerà l’incarico avendo raggiunto i previsti limiti d’età e non potendo correre il...