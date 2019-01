Venerdì 11 Gennaio 2019, 16:34

«Il grido di dolore delle famiglie delle vittime di Avellino dopo l'assoluzione dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci lo capisco e mi fa incazzare. Per essere chiari: io ce l'ho con la feccia politica che in questi anni ha firmato ad Autostrade contratti capestro che li solleva da ogni responsabilità, dandogli tutte le garanzie economiche e legali del caso». Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, postando il video della reazione dei famigliari delle vittime di fronte all'assoluzione dei vertici di Autostrade per la strage dei bus del luglio 2013.