Cacciari: «Senza De Luca e Renzi il Pd sarebbe al 23 per cento»

Mercoledì 21 Marzo 2018, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 08:38

«De Luca per la sinistra è stato una frana». Massimo Cacciari allunga lo sguardo sul dopo-voto conversando con i giornalisti a margine del convegno “Filosofia del dialogo interreligioso fra tradizione e contemporaneità” al campus di Salerno.Ma, dopo la battuta, precisa: «È una storia lunga, quella del crollo dei partiti di sinistra, che non può essere attribuita alla responsabilità dei singoli, non può essere di Vincenzo De Luca o di Matteo Renzi, sebbene ne abbiano combinate più di Bertoldo. È la storia che è cambiata, per cui se non si comprende l’evoluzione storica, si perde lo stesso, più o meno rovinosamente. Probabilmente senza i De Luca e i Renzi, il Pd sarebbe arrivato al 23 per cento nelle preferenze nelle scorse Politiche, ma cosa sarebbe cambiato?».