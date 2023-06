Calderoli definì «orango» l'ex ministro Kyenge: condannato a 7 mesi (con pena sospesa)

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli è stato condannato a 7 mesi, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario, in Tribunale a Bergamo nel nuovo processo per la vicenda delle offese all'allora ministro dell'Integrazione Cecile Kyenge.

Calderoli e l'offesa a Kyenge

Calderoli il 13 luglio 2013 definì «orango» l'ex ministro alla festa della Lega di Treviglio (Bergamo) durante un comizio. L'accusa era diffamazione aggravata dalla matrice razziale. Kyenge non si era costituita parte civile. La Cassazione aveva annullato le precedenti condanne in primo e secondo grado. A dicembre il reato andrà in prescrizione.