«Mannaggia alla miseria! Tay! I figli manifestanti! Per fortuna è tosta come l'acciaio. Daje figlia». Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, sui social, postando la fotonotizia della figlia rimasta ferita durante le proteste in Francia contro la legge sulla sicurezza.

Mannaggia alla miseria! Tay! I figli manifestanti! Per fortuna e’ tosta come l’acciaio. Daje figlia https://t.co/gXaLQPW8hh — Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 29, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA