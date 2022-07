Calenda con Gelmini e Carfagna: «Ecco la parte più illuminata di Forza Italia»

Elezioni politiche 2022 - La parte più illuminata di Forza Italia. Le presenta così Carlo Calenda Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, ministre del governo Draghi che hanno scelto di abbandonare dopo una lunga militanza il partito fondato da Silvio Berlusconi: Forza Italia, il partito che ha contribuito a far cadere il governo. Ora Gelmini e Carfagna entrano a far parte del movimento di Carlo Calenda, Azione. Entrano e vanno a sedersi direttamente nella segreteria del partito insieme a Calenda e a un'altra ex forzista: Barbara Masini. Nella direzione del partito c'è anche Osvaldo Napoli, altro ex forzista di lungo corso. «Azione ha fatto i Congressi, ha degli organi. Mara e Maria Stella entrano nella segreteria di Azione, decideremo insieme», ha annunciato il segretario Calenda.

«Qualsiasi decisione prenderemo nei prossimi giorni, la prenderemo insieme», ha detto Calenda nella conferenza stampa con Mariastella Gelmini e Mara Carfagna in cui è stato annunciata l'adesione di queste ultime ad Azione.

«Grazie Carlo, a te e a tutta la squadra di Azione per questa accoglienza...». Esordisce così l'ex azzurra Maria Stella Gelmini nella conferenza stampa con Carlo Calenda, che formalizza l'adesione ad Azione insieme a Mara Carfagna ad Azione in vista delle politiche. Il ministro degli Affari regionali parla della sua «dolorosa scelta» di lasciare Forza Italia e assicura il suo massimo impegno per una nuova avventura politica: «È stata una scelta dolorosa ma sono straconvinta di questo nuovo percorso...».

«Io penso che oggi la scelta sia tra Draghi e Meloni. E Draghi è la persona più adatta per il Paese», ha detto Gelmini.

«Se me lo avessero detto dieci giorni fa che mi sarei trovata qua con un altro simbolo di partito, diverso da quello in cui ho militato per 20 anni, non ci avrei creduto», ha detto Carfagna che conclude il suo intervento ringraziando. «Grazie per l'ospitalità». Il lessico è da "rifugiate", Calenda si sventaglia per il caldo e all'occorrenza fa da catenaccio. Come quando si evocano i rapporti opachi con la Russia intrattenuti da partiti ed esponenti politici che sono gli stessi che hanno tenuto a battesimo Gelmini e Carfagna: Silvio Berlusconi. «Ho la certezza di trovarmi in un partito che mai si sognerà di tramare alle spalle del nostro Paese con la Russia», ha detto Carfagna. «E con la Cina», aggiunge pronto Calenda. Anche Gelmini ha stigmatizzato le relazioni con Mosca: «Mi auguro vengano smentite» le voci e i retroscena «sull'ambasciata russa che pare si sia interessata della caduta del governo Draghi. L'Italia non può essere il ventre molle e dell'Europa e dell'Occidente...».

Parole dettate dal cataclisma - la caduta del governo Draghi - che in una settimana ha portato a queste defezioni eccellenti in Forza Italia (oltre a Gelmini e Carfagna, ha detto addio a Berlusconi anche il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta) e all'approdo nel movimento di Calenda. L'emorragia azzurra è notevole. Con la scelta di non sostenere più Draghi, a palazzo Madama il gruppo di Fi ha perso Andrea Cangini mentre a Montecitorio a lasciare sono stati Giusy Versace, Roberto Caon, Anna Lisa Baroni e Rossella Sessa.

