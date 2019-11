«Per strappare il Pd dai 5Stelle e i liberaldemocratici dalle grinfie di Salvini bisogna che raggiungiamo l'8-10%, sennò vuol dire non esserci riusciti». L'ha detto Carlo Calenda, parlamentare europeo e leader di Azione, ospite di «Mezz'ora in più» su Rai3, rispondendo a una domanda sul peso elettorale che potrebbe avere il partito che

ha fondato, nelle sue intenzioni. L'ex ministro ha aggiunto che al momento Azione conta 12.414 iscritti cioè persone che si sono tesserate, pagando una quota. «Saremo registrati come partito, se le cose si fanno si devono

fare seriamente», ha concluso.