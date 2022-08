Elezioni politiche 2022, diretta oggi 8 agosto: il Pd cerca di reagire allo strappo di Carlo Calenda, il centrodestra punta a smussare gli angoli del programma su temi come l'mmigrazione non ancora condivisi in pieno.

Meloni:

Ore 11 «Le regole si conoscono. A differenza di quello che piace molto alla stampa, non farò la campagna elettorale parlando di nomi, premier e ministri. Le regole si conoscono nel centro-destra. Il partito che prende più voti in una coalizione propone al presidente del consiglio la figura che dovrebbe essere indicata che vorrebbe fosse indicata come premier. Spetta al presidente della Repubblica. Il nome sono io, perché non dovrebbe esserlo? La cosa che non capisco è: perché la Meloni no? Io penso che chi vota Fratelli d'Italia voti in quest'ottica». Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Rtl

Salvini: «Penso che vinceremo»

Ore 10.50 «Ci aspettano mesi difficili, voglio essere assolutamente chiaro, penso che vinceremo le elezioni, che la Lega vincerà con il centrodestra le elezioni, ma non è che dal giorno dopo tutti saranno più belli, ricchi, simpatici e fortunati». Così Matteo Salvini, ospite di Radio Montecarlo.

Conte: «No a nuova alleanza con il Pd»

Ore 9.50 «Noi nelle ammucchiate non entriamo». Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a Morning news su Canale5, parlando di un possibile ritorno all'alleanza con il Pd dopo lo strappo di Calenda. Porte chiuse quindi? «Il Pd si è chiuso le porte da solo, si è messo in imbarazzo da solo - insiste Conte - il M5s stelle non chiude le porte a quelle forze politiche e alle parti sane del paese che vogliono perseguire una agenda sociale vera e una transizione ecologica vera. Noi oggi non siamo stizziti, abbiamo constatato che con il Pd non c'era un progetto sociale adeguato».

Meloni: «Calenda ha fatto un calcolo elettorale»

Ore 9.05 «Banalmente siamo davanti a un calcolo elettorale. Stiamo assistendo a un balletto tragicomico». Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, ospite di «Non Stop news» su Rtl 102.5, commentando il 'divorziò elettorale tra Pd e Azione. «Da una parte c'è la telenovela, dall'altra parte il centrodestra è già parecchio avanti con la stesura del programma. Il centrodestra è una coalizione che ci ha messo mezzora a trovare delle soluzioni. Noi stiamo insieme per scelta, dall'altra parte l'unica idea condivisa è 'battiamo la destra'».

Zingaretti e il tradimento di Calenda

Ore 8.50 «Calenda ha tradito in primo luogo i suoi potenziali elettori. Perché sono giorni che dice Draghi, dice che è contro Putin, dice che crede nell'Europa e ora avvantaggia la destra che è contro Draghi, filo Putin e spesso anti euro. Io penso sia un modo di fare confuso ed inaffidabile e il Pd ha davvero fatto di tutto e si conferma come la forza più vera e coerente.». Lo dice al Gr1il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Calenda: «La coalizione del Pd è fatta per perdere»

Ore 7.10 «È una delle decisioni più sofferte - ha detto - ma non intendo andare avanti con questa alleanza». A fargli cambiare idea, ha spiegato, è stata l'aggiunta dei «pezzi stonati», cioè gli accordi che Letta ha stretto sia con Sinistra Italiana e Verdi sia con Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. Una giustificazione che ha fatto infuriare il Pd: «Onore è rispettare la parola data. Il resto è populismo d'élite». Perché - ricordano i dem - quando è stato siglato quell'accordo con Azione, era inteso che ci sarebbero stati patti anche con le altre forze. Per Calenda, però, la coalizione del Pd «è fatta per perdere. C'era l'opportunità di farne una per vincere. La scelta è stata del Pd, sono deluso».