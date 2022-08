Elezioni politiche, è stato il giorno di Carlo Calenda. Perché il leader di Azione ha annunciato di aver rotto l'alleanza siglata mercoledì con il Partito Democratico. La decisione dopo l'accordo siglato da Letta con Fratoianni, Bonelli, Di Maio e Tabacci. «Alla vigilia di queste elezioni ho intrapreso un negoziato col Pd, non ho mai voluto distruggere il Pd, con con Letta abbiamo iniziato un negoziato per costruire una alternativa di governo. Ma mano a mano si univano pezzi che stonavano - ha detto Calenda a Mezz'ora in più, su Rai Tre - Oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a Draghi. MI sono un po' perso. Per questo non mi sento di andare avanti con l'alleanza: è una delle decisioni più sofferte della mia vita». Poi su Matteo Renzi: «Non l'ho sentito, ma gli dirò che come non si fa la politica destra contro sinistra non si fa nemmeno contro chiunque. Bisogna spiegare agli italiani come governare. Non ho parlato con Renzi, ma ci parlerò. Se vedo una strada convergente? Lo vedremo. Negli ultimi due giorni ho ricevuto dai renziani contumelie, qualsiasi scelta non coincida con quella di Renzi per loro è una scelta da traditore della patria».

Elezioni politiche 2022, la diretta

Ore 15.00 - Ancora Calenda da Lucia Annunziata: «Ora c'è una grande ammucchiata di persone. Da parte mia non c'è stato un equivoco, ma l'ingenuità che il Pd fosse pronto a decidere di rappresentare la sinistra senza correre dietro a Fratoianni, Bonelli e domani ai 5 Stelle, che Letta avesse capito che la coerenza è fondamentale. Che il Pd avesse fatto la sua Bad Godesberg. Ed ho sbagliato». Il rapporto con +Europa ed Emma Bonino? «A un certo punto di questo processo non ho più capito se l'obiettivo comune era cercare una precisa collocazione o mettere tutto e il contrario di tutto. Questa scelta da Azione è una strada molto più difficile di quella di un accordo con il 30% dei collegi, ma la difendo con onore e coraggio e che avvicinerà molte persone che non vanno a votare e che possono capire che

nella politica c'è un elemento ideale che non si mette sempre nel cassetto. Adesso costruiremo liste forti e una proposta netta, diremo: potete votare per. Questa coalizione del Pd è fatta per perdere, c'era l'opportunità di farne una per vincere. La scelta è stata del Pd, e io non posso seguire una strada dove la coscienza non mi porta. Verso Letta c'è delusione per una scelta che potevamo fare, non c'è né animosità né condanna, mi aspettavo un pochino di più da lui. Mi scuso con gli italiani per una cosa che è molto piccola ma per noi è molto grande».

Ore 14.35 - Carlo Calenda: «È una delle decisioni più sofferte da quando faccio politica. Il nostro decadimento è frutto di una politica "contro" e mai a favore. Per anni ci hanno divisi in greggi, destra e sinistra, che non hanno prodotto nulla. Gli italiani non se ne sono riusciti a staccare, questa legislatura poi ha visto tutto e il contrario di tutto. Nel fallimento più assoluto due i punti di rottura: l'ignominia della caduta di Draghi e l'incapacità di scegliere un altro presidente della Repubblica. Non ho mai voluto distruggere il Partito Democratico, ho fatto un negoziato con Letta avendo sempre l'idea di costruire un'alternativa di governo. Il mio incontro con Letta vedeva il ripudio del M5S e il rifiuto di chi aveva giocato contro Draghi. Poi si è trasformato tutto, ora mi trovo accanto gente che ha votato 54 volte contro Draghi o chi come gli ex 5S che hanno demolito ciò che ho fatto io al Mise ma hanno inquinato il dibattito. Ho detto a Letta di rinunciare ai seggi, volevo un'alleanza netta con il 10% dei collegi. La sinistra ha paura di non rappresentare la sinistra e deve cercarla alla sua sinistra, anche quando questa sinistra ha votato la sfiducia a Draghi. Non faccio politica per questo, non mi sento a mio agio. Non c'è dentro coraggio, bellezza, serietà e onore. Pertanto ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo avare avanti con l'alleanza. Ci ho creduto e forse sono stato ingenuo ma cosi io non so cosa spiegare non credo che ci sia una possibilità di raccontare alleanze. Letta sapeva perfettamente cosa sarebbe accaduto. Ci deve essere un minimo di coerenza valoriale che sento con Enrico Letta ma non sento con gli altri partecipanti alla coalizione».

Ore 14.00 - Carlo Calenda potrebbe recedere dal patto con il Pd, siglato martedì scorso con il segretario dem, Enrico Letta. È quanto apprende Adnkronos da fonti di centrosinistra. Il leader di Azione a breve sarà ospite di Mezz'ora in più su Rai 3, intervistato da Lucia Annunziata.

Ore 13.50 - «Il Partito Democratico esprime forte apprezzamento per la nota diramata poco fa dalla Segreteria di + Europa, che ribadisce il proprio sostegno al Patto sottoscritto martedì scorso tra lo stesso Pd e la Federazione + Europa/Azione». È quanto fanno sapere fonti del Nazareno.

Ore 13.20 - «La Segreteria di +Europa ribadisce il forte apprezzamento per il patto sottoscritto martedì scorso dalla Federazione +Europa/Azione con il Partito Democratico. In particolare la Segreteria apprezza le parole usate ieri dal Segretario del PD Enrico Letta, che ha ribadito come il patto tra PD e Federazione +Europa/Azione sia un accordo di governo fondato sull'agenda Draghi e sulla collocazione europea e atlantica del nostro Paese, mentre gli accordi con altre liste siano accordi elettorali, finalizzati a non consegnare la vittoria a tavolino dell'alleanza guidata da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Enrico Letta inoltre ha escluso qualsiasi tentazione di riapertura al M5S di Conte. Se dovessero emergere nuovi elementi di valutazione sul patto, la Direzione di +Europa si riunirà per discuterne e assumere decisioni». È quanto si legge in una nota.

Ore 12.55 - «Sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto di Giuseppe Conte, candidandomi alle prossime elezioni politiche». Così Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, in un post su Instagram. «Il Movimento - aggiunge - è la mia casa politica e sono orgogliosa di farne parte. E quando sei parte di qualcosa devi avere il coraggio di metterti in gioco, anche nei momenti più difficili. Giustizia sociale, crisi economica e ambientale, diritti e donne, lavoro, giovani e precariato - prosegue - sono i temi principali per i quali continuerò a battermi insieme al Movimento. Con la forza dell'unico schieramento politico libero di portare avanti queste battaglie senza compromessi al ribasso».

Ore 12.30 - «Un "artista" di sinistra, educato e democratico, dice che gli Italiani sono un "popolo di ignoranti" se votano per Lega e destra. Gli rispondiamo con un sorriso, con lavoro e idee per far tornare grande l'Italia. Bacioni... che poi da Makkox a Maalox è un attimo". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando l'intervista dei giorni scorsi sulla la Repubblica del vignettista di Propaganda Live, l'Espresso e Il Foglio.

Ore 10.00 - «Mentre loro parlano di alleanze, il mondo brucia. Dall'Ucraina a Taiwan, dalla striscia di Gaza all'estremismo che torna a crescere in Africa e Afghanistan lancio un appello: in questa campagna elettorale si parli anche di politica estera. È in gioco il futuro del pianeta #Serietà». Così Matteo Renzi su Twitter.