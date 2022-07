Carlo Calenda, leader di Azione, annuncia che sulle alleanze deciderà entro lunedì. E intanto partono messaggi subliminali dal suo account twitter. Come nel caso del retweet - uno dei diversi - a un cinguettio di Filippo Rossi, leader di Buona Destra che ha aderito ad Azione.

«Certo che se l'alleanza è con questo Pd a trazione grillina, populista e contiana... Alleanza in Sicilia, alleanza nel Lazio. E poi che altro ancora? Forse bisogna pensarci ancora meglio», aveva scritto Rossi. Messaggio che è stato ritwittato da Calenda.

Calenda e le alleanze

E sempre su Twitter il leader di Azione parla delle prossime mosse in vista del voto: «Non possiamo sbagliare la decisione sulla corsa in coalizione al centro o con il Pd. Da questa decisione dipende la possibilità di contendere la vittoria, che non reputo affatto certa, alla destra». E aggiunge: «La cosa più naturale per noi sarebbe il modello Roma», ma la legge elettorale «è quella che è». Entriamo in «un partito che non tramerà con la Russia» dicono intanto Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna dopo l'annuncio ufficiale della loro adesione al partito di Calenda.