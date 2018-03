Camera, Carfagna, Spadoni, Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente questori e segretari. Di Maio: ora per i vitalizi non c'è scampo

Giovedì 29 Marzo 2018, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 18:30

L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna (FI), Maria Edera Spadoni (M5S), Lorenzo Fontana (Lega) e Ettore Rosato (Pd). I questori sono Riccardo Fraccaro (M5S), Gregorio Fontana (FI) ed Edmondo Cirielli (FdI). La proclamazione è stata accolta da un applauso dell'Aula. Sono stati eletti segretari: Francesco Scoma (FI), Silvana Comaroli (Lega), Marzio Liuni, (Lega), Raffaele Volpi (Lega), Azzurra Cancelleri (M5S), Mirella Liuzzi (M5S), Vincenzo Spadafora (M5S), Carlo Sibilia (M5S).La vicepresidente più votata è stata Carfagna, che ha incassato 259 preferenze; il questore anziano sarà Fraccaro con 269 voti. Giacchè non è stato eletto nessun componente del gruppo Misto, come prescrive il regolamento sarà necessaria una nuova votazione suppletiva per eleggere un deputato segretario, già in calendario per martedì 3 aprile alle 14.«Con Fico alla presidenza e Fraccaro questore per i vitalizi non c'è più scampo!», ha detto subito dopo il leader M5s Luigi Di Maio conversando con i cronisti a Montecitorio.L'Ufficio di presidenza della Camera «purtroppo non rispetta il voto degli italiani. Il Pd è la seconda forza politica del Paese e ha un solo rappresentante», ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd. «M5s e centrodestra hanno iniziato con il piede sbagliato: questa è la casa di tutti gli italiani», ha aggiunto.«In Parlamento prevale il codice Di Maio "Uno vale tutti". M5S e centrodestra lasciano l'opposizione senza questori sia alla Camera che al Senato. Non era mai successo». Così il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.La sequenza rosa di Forza Italia intanto prosegue a Montecitorio, con l'elezione di Carfagna a vice presidente della Camera. All'uscita dell'aula, una piccola folla di deputati a congratularsi, a cominciare dalla capogruppo Maria Stella Gelmini, che ha riservato i complimenti anche al Questore Gregorio Fontana. Dopo aver salutato i giornalisti, Carfagna si è avviata verso la Biblioteca del Presidente, dove si tiene l'ufficio di presidenza, con una battuta: «Speriamo di far bene...».