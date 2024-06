Rissa alla Camera, il deputato Donno colpito alla testa e portato via in carrozzina. Ferito anche un commesso

Una rissa tra parlamentari è scoppiata nell'aula della Camera durante la discussione dell'autonomia differenziata. Leonardo Donno, deputato del Movimento Cinque Stelle, stava cercando di dare una bandiera tricolore al ministro Calderoli quando è stato colpito ed è caduto a terra. Subito dopo è stato portato via dall'aula in carrozzina.

Rissa alla Camera: cosa è successo

Secondo quanto riferito da Marco Grimaldi di Avs, a strattonare e colpire il pentastellato Donno sarebbe stato un deputato leghista, nel parapiglia delle proteste. «Gli ha dato due pugni in testa», denuncia il parlamentare.

Anche un commesso si è infortunato durante gli scontri in aula alla Camera.

L’assistente parlamentare è stato portato via a braccia da alcuni colleghi.

Schlein: «Fatti gravissimi, impossibile continuare in questo clima»

«Fatti gravissimi. Non è possibile riprendere i lavori in questo clima di crescente violenza verbale e addirittura fisica». Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai cronisti alla Camera. «Prima la destra ha intimato a Braga di stare zitta, poi un deputato della Lega è stato espulso per aver fatto per tre volte il simbolo della Decima Mas, infine l'aggressione fisica, violentissima con pugni ripetuti a un parlamentare del M5S», dice Schlein. «A 100 anni dall'omicidio Matteotti non si devono e non si possono vedere queste immagini, non pensino di fermare i nostri diritti di opposizione contro le riforme con cui stanno stravolgendo l'Italia», conclude.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO