Una delibera cancella vitalizi: Fico prepara il blitz entro aprile

Giovedì 5 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 07:00

Roberto Fico vuole chiudere la pratica vitalizi entro un mese. La prossima settimana il presidente della Camera dovrebbe dare mandato al questore anziano della Camera (il compagno di partito Riccardo Fraccaro) oppure a tutti i tre i questori (Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia e il neoeletto Luca Pastorino di Liberi e Uguali) di preparare una proposta per ricalcolare con il sistema contributivo gli assegni in essere degli ex parlamentari computati con il retributivo.Così come la tempistica, ancora più chiara è la strategia che accompagna questa partita. Da un lato, si vuole affrontare la questione con una delibera, con un atto amministrativo tutto interno alle Camere che non può essere soggetto al giudizio di altri organismi giurisdizionali, blindando la misura dai ricorsi che l'associazione degli ex parlamentari ha già annunciato. Dall'altro, dietro questa accelerata, c'è la volontà dei Cinquestelle di aprire un nuovo corso politico con la Lega (entrambi i partiti hanno una maggioranza di dieci voti nell'ufficio di presidenza) basato proprio su riforme che chiudono con il passato come la riforma di quello che - pubblicamente - passa come il più odioso dei privilegi: il vitalizio degli ex parlamentari.