Camera e Senato al rallentatore: una riunione ogni cinque giorni

Martedì 24 Luglio 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 12:16

Un giorno di lavoro e quattro di riflessione. È cominciata così, al rallentatore, la diciottesima legislatura. Camera, Senato e lo stesso governo hanno prodotto un'attività normativa modesta, tanto da far suonare come un monito a scuotersi le profezie di Davide Casaleggio sulla scomparsa dei Parlamenti entro qualche lustro, da sostituire con piattaforme online dove tutti i cittadini sono legislatori senza più il meccanismo della rappresentanza.La partenza lenta è spiegabile con la situazione assolutamente inedita nella quale si è trovato il sistema parlamentare italiano, complice una legge elettorale pasticciona che ha mescolato tre competizioni con un unico segno sulla scheda: quella per il candidato nel singolo collegio, quella per i partiti e quella per le coalizioni. Per cui ben due leader politici hanno potuto (legittimamente) proclamarsi vincitori sia pure relativi, mettendo in serio imbarazzo l'arbitro della partita, l'inquilino del Quirinale Sergio Mattarella.Adesso lo abbiamo dimenticato. Ma domenica prossima, 29 luglio, sarebbe stata la data più probabile per il ritorno al voto dopo il caos seguito alle elezioni del 4 marzo 2018. Neppure due mesi fa, il 29 maggio, le trattative per formare un governo erano saltate e il voto anticipato in piena estate sembrava alle porte, con il 29 luglio appunto come data più probabile, suggerita dai principali partiti. Poi, con uno di quei colpi di scena di cui è ricca la storia nazionale, due giorni dopo aver passeggiato sull'orlo del baratro, era bello e fatto il governo M5s-Lega di Giuseppe Conte.Il quale, nei primi 54 giorni, ha tenuto un ritmo di lavoro normale: oggi alle 12 si terrà l'undicesimo Consiglio dei ministri dal primo giugno 2018, al ritmo di uno ogni 4,9 giorni. Il governo di Paolo Gentiloni in 536 giorni di Cdm ne ha tenuti 85 quindi uno ogni 6,3 giorni mentre l'esecutivo di Matteo Renzi si è riunito 143 volte in 1.024 giorni e cioè una volta ogni 7,2 giorni. La produzione normativa (che la Costituzione affida in via prioritaria al Parlamento ma che nei fatti è da decenni approdata a Palazzo Chigi) non è stata schioppettante: sei decreti legislativi (dei quali quattro in via preliminare e due nella versione definitiva), sei decreti legge (compreso il milleproroghe all'ordine del giorno per oggi) e due disegni di legge. Sono stati anche presi quattordici provvedimenti attuativi previsti in leggi ereditate dai precedenti governi, una goccia nel mare dei 655 provvedimenti necessari, di cui 251 risalgono a leggi varate durante il governo Renzi. I provvedimenti attuativi sono una sorta di buco nero del sistema normativo italiano: per esempio sono ancora da varare due dei quattro decreti previsti dalla legge Delrio sulle Province, che risale al 2014. Così come mancano ancora sei provvedimenti (su 38) dello Sblocca Italia, che pure fu varato nel 2014. E che, se aveva l'obiettivo enunciato nel titolo di sbloccare gli intoppi che fermavano il sistema Italia, si può dire che è stato in parte vittima di se stesso.