Camere, la mossa rischiatutto di Salvini per evitare l'inciucio Pd-Fi

Sabato 24 Marzo 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 07:30

«Ognuno, come abbiamo fatto noi, deve fare un passettino indietro». Sembra neutra, quasi vezzeggiativa, la frase simbolo della giornata di Matteo Salvini e di questa giornata il leader leghista è stato il funambolo e, per ora, il realizzatore in una partita durissima dentro il centrodestra. Quando sta a pranzo, in un bar per turisti a Piazza Torre Argentina, dove arriva a piedi dal Senato, ha già deciso la strategia Salvini. Anche se non la dice. Si limita a osservare, mentre tutti parlano di stallo e di tempi biblici: «Sabato pomeriggio ci saranno i presidenti della Camera e del Senato». Poi motteggia su Di Maio: «Abbracciarci va bene, come nel murales, ma baciarci in bocca no. Non è il mio tipo». E aggiunge: «Più tardi lo sentirò».E certo che lo sentirà, per contrattare il blitz sulle Camere ai danni di Silvio, e lo sentirà sia prima sia dopo la telefonata con Berlusconi. Che se fosse una canzone sarebbe quella di Mina, musicata da Morricone e scritta da Maurizio Costanzo: «Se telefonando io volessi dirti addio...». Non l'ennesima proposta di trattativa quella diretta a Palazzo Grazioli, ma l'annuncio di una decisione presa, cioè che la Lega vota Bernini. «Presidente, sono io». «Dimmi, Matteo». E Salvini spiega al Cavaliere ciò che aveva già detto ad alcuni dei suoi e che dirà loro anche in seguito. Ossia che durando lo stallo su Romani, ci sarebbe stato il rischio che alla fine Pd e M5S alla Camera avrebbero fatto un asse micidiale ai danni del centrodestra e quindi: «Meglio che sparigliamo noi e che lo facciamo subito, già oggi». Così dice a Silvio, e Silvio resta sulla sua posizione: «Matteo, sbagli e così salta tutto». Comunicano ma c'è incomunicabilità. Con i suoi Salvini può parlare più diffusamente e parla così: «Ho portato a Berlusconi su un piatto d'argento la Bernini. Ho servito il Senato a Forza Italia con tutti gli onori. La Bernini è dei loro, la vota la Lega e la votano anche i grillini. Che problema c'è?».