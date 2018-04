Camera, la stretta di Fico sugli stipendi d'oro dei funzionari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 6 Aprile 2018, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 10:12

Primo obiettivo ridurre i vitalizi degli ex onorevoli e senatori. Subito dopo la mannaia dovrà colpire gli alti stipendi dei funzionari della Camera e alcune indennità dei parlamentari. I Cinquestelle vanno avanti nella loro campagna contro i costi della politica e - nonostante i primi segnali di fumo che arrivano dall'associazione degli ex parlamentari - sembrano decisi a mettere in pratica i loro propositi.Per esempio in incontri informali i grillini avrebbero annunciato le loro intenzioni alla potente categoria dei consiglieri parlamentari. In primo luogo si vuole reintrodurre il tetto di 240mila euro agli stipendi del personale di Montecitorio e di Palazzo Madama, che era stato voluto nel 2014 dall'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Un tetto che portò una riduzione media degli emolumenti dell'8,8% e che è scaduto lo scorso dicembre senza essere riconfermato. Ma Fico & Co. starebbero pensando ad altri interventi: per esempio eliminare ai funzionari anche le indennità concesse ai capiservizio e ai capiufficio: parliamo di una cifra che oscillerebbe tra i 700 e gli 800 euro. Se fosse così, spiegano alcuni dirigenti, «saremo di fronte a interventi tutto sommato accettabili». Anche perché, senza il tetto, ci sono barbieri e uscieri della Camera che possono guadagnare anche a 136mila euro all'anno e consiglieri parlamentari con un 730 da 358mila euro.