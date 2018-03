Camere, la doppia trattativa di Salvini tra M5S e Berlusconi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Marzo 2018, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 10:03

Salvini non cerca strappi e Berlusconi non può permetterseli. Nel faticoso tira e molla interno al centrodestra tocca al leader della coalizione trovare l'equilibrio in grado di salvaguardare l'unità. Salvini ci sta provando e ieri, al telefono con Berlusconi, avrebbe dato sufficienti rassicurazioni sulla volontà di trovare un'intesa prima nel centrodestra e poi con grillini o dem. I due si vedranno domani a Roma.Ad una presidenza delle Camere Forza Italia non intende rinunciare anche perché, sostengono, alla Lega spetta di indicare il candidato premier. I gruppi parlamentari il giorno prima hanno fatto quadrato intorno a Paolo Romani, ma la tensione resta alta e l'intreccio tra elezione dei presidenti delle Camere e futuro governo riaffiora in ogni incontro e telefonata. Malgrado i sospetti reciproci, dalla telefonata ricevuta ieri ad Arcore, il Cavaliere ha trovato nuovi argomenti per difendere il lavoro del neo leader del centrodestra: «Sta parlando con tutti, non pensa di proporci nulla di precostituito, tantomeno di fare un governo con i grillini». L'ex premier è convinto che «piano, piano» l'alleato stia smaltendo «la sbornia» dovuta al successo elettorale del suo partito e che «si sta misurando con le difficoltà che si incontrano nel cercare un accordo».