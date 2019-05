Le spese pazze dei big della politica sui social: sei followers su dieci sono falsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 07:00

Ne deve fare di strada «Sua Emittenza» per raggiungere chi già da anni ha iniziato ad utilizzare i social network come strumento privilegiato della propria comunicazione politica. Silvio Berlusconi conta su Twitter appena 56mila follower, un decimo dei seguaci di Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio o Giorgia Meloni. Inarrivabile è invece Matteo Salvini che viaggia ormai con oltre un milione di follower lasciando tutti indietro. La campagna elettorale in vista delle europee è ormai sempre più social e dietro i tanti post si celano tutte le strategie degli spin doctor dei leader di partito, una pubblicazione senza sosta di accuse, promesse e annunci come un tempo avveniva con gli spot elettorali in radio e tv.