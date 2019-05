CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 16 Maggio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Triplicare il milione di voti preso alle ultime politiche non è il solo obiettivo di Matteo Salvini nel Mezzogiorno. Il Capitano - anche per rafforzare lo status di partito nazionale e non più nordista - ha dato mandato ai suoi di dare una struttura alla Lega nel Mezzogiorno. Al momento da Roma e in giù è il caos: tanti amministratori locali per un partito giovane (circa 700), tantissimi consensi (i sondaggi alle Europee danno il Carroccio al Sud tra il 15 e il 18%, due in più di Fi), ma ogni direttivo regionale commissariato, il tesseramento congelato e molta difficoltà nel creare un filtro efficace rispetto alle infiltrazioni. Una situazione paradossale per quello che dopo il 26 maggio sarà il primo partito italiano, dove tutte le responsabilità politiche e organizzative ricadono sui commissari catapultati dal Nord come Stefano Candiani in Sicilia e Cristian Invernizzi in Calabria.