Campania, centrodestra in rimonta: testa a testa con i 5Stelle in molti collegi

Martedì 13 Febbraio 2018, 09:22

In un scenario che muta a velocità impressionante, il voto in Campania si restringe ad un faccia a faccia tra centrodestra e 5 stelle. Con i primi in rimonta sui grillini (che rimangono il primo partito) secondo un ultimo sondaggio interno (e riservatissimo) che Forza Italia ha commissionato alla Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, sondaggista di fiducia di Silvio Berlusconi.La data delle rilevazioni è quella del 9 febbraio, appena venerdì, quando la Lega al Nord inizia a risalire nei consensi anche a danno degli alleati azzurri dopo i fatti di Macerata e, contestualmente, il Pd si vede erodere i suoi dal suo stesso elettorato. Ma al netto dello scandalo rimborsi dei grillini non ancora deflagrato come un terremoto.Secondo il sondaggio, nella circoscrizione Campania 1 (Napoli e provincia) le coalizioni sono più o meno sullo stesso piano: 32,6 il M5s; 31,7 il centrodestra; 29,6 il centrosinistra. Per quanto riguarda i singoli partiti, i grillini (che corrono da soli) sono al 32,6; il Pd al 27,2; Forza Italia al 23,9; Liberi e uguali al 6; la Lega all’1,9; Fdi al 3,3; Noi con l’Italia al 2,1; Più Europa all’1.Certo tutto si gioca nell’ultima settimana, ma gli ostacoli rimangono e risulta più facile a centrodestra e 5 stelle convincere gli indecisi che non al partito di Renzi con un elettorato più strutturato e assai meno volubile. E così, in questo momento, il Pd risulta fuori nella gran parte delle sfide dirette dei collegi napoletani (la circoscrizione Campania 1) e in netto calo anche in quattro considerati sentinella. Ovvero indicatori del voto di marzo. Compreso il Vomero, dove l’ex premier si è giocato tutto sulla carta Paolo Siani (anzi lì il dato democrat è il più basso) che risulta in grande affanno, mentre tiene un po’ meglio a Chiaia Marco Rossi-Doria. Al Vomero si stima un voto al centrosinistra del 24 (per Siani), mentre la candidata del centrodestra Pina Sorvillo sarebbe al 37,9. Doriana Sarli, candidata del M5s, è invece sondata al 31,9. Ampio il bacino degli indecisi: 31,9. Nel collegio di Chaia, si profila un testa a testa con Marco Rossi-Doria che con il 32 per cento distanzierebbe di poco meno di un punto Caterina Miraglia del centrodestra (31,2), Più staccato Raffaele Bruno del M5s (28,3). La fetta di indecisi è del 33,6 e quindi tutto è possibile.