Campania, la svolta dei porti: maxi-bonus e stop burocrazia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 17 Settembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultimo atto del governo, la costituzione del comitato di indirizzo e della governance e poi parte in Campania la prima zona economica speciale d'Italia. Motore di sviluppo non solo per la Campania ma dell'intero Mezzogiorno con «le imprese nuove e vecchie che avranno meno burocrazia e meno tasse». Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio ieri a Nola per partecipare al convegno «Zone economiche speciali ed Interporto: un'autostrada per il mondo», conferma l'impegno del governo sull'accelerazione dei lavori finalizzati alla partenza delle Zes, aree geografiche circoscritte nell'ambito delle quali il governo applica una legislazione economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese e offre incentivi che possono arrivare fino a 50 milioni di credito d'imposta a beneficio delle aziende attraverso strumenti di agevolazioni fiscali e finanziarie e semplificazioni amministrative. In questa della Campania è stato inserito l'Interporto di Nola, retroporto di Napoli e crocevia dello scambiomerci in Campania e nel Sud. «La Campania sarà la prima zona economica speciale, si tratta di una grande occasione per la nostra regione e la seguiremo passo passo perché non bastano solo le zone economiche speciali ma dire alle imprese di venire ad investire con un regime semplificato e un percorso agevolato per il fisco è una buona occasione per i campani», ha detto il vicepremier. Per questo Di Maio ha chiesto per sé la delega sulla semplificazione. «Elimineremo 140 delle 150 leggi sul mondo del lavoro per varare il codice del lavoro», ha aggiunto Di Maio. «Basta? Non credo, ma è un primo passo per le aziende del Sud», ha detto rispondendo alle sollecitazioni dei relatori.