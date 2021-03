Roma, «iniziato lo sgombero del campo rom di Castel Romano». L'annuncio della sindaca Raggi

«Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiusura dei campi a Roma. Già chiusi Camping River, Foro Italico e Schiavonetti. A buon punto per Barbuta e Monachina, liberati del 70% rispetto al 2017».

Roma, cluster nel campo rom di Castel Romano: allarme quarantene violate

Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. Sul posto diverse pattuglie della Polizia Roma Capitale, la dirigente dell'ufficio emergenza Rom Sinti e Camminanti, Barbara Luciani, personale del comune di Roma servizi e uffici sociali. Che hanno fatto sgomberare la prima area quella del settore est dove si erano verificati gli incendi altre problematiche igienico sanitarie. Una trentina di persone sono state sgomberate, mentre alcune famiglie hanno accettato di aderire al progetto di inclusione sociale del Comune di Roma e sono state messe in alcune abitazioni popolari dell'amministrazione comunale in vari municipi: altri rom non hanno aderito, ma dovranno lasciare l'area per non tornarci più.

Nei prossimi giorni le casette saranno chiuse e sigillate e poi demolite. Oggi è partita quindi la prima fase di sgombero del campo nomadi.