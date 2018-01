Miss Italia e l'ex tronista di Uomini e Donne: le candidate di Berlusconi per Forza Italia

Domenica 28 Gennaio 2018, 16:11 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 17:11

Annaelsa, Matilde e Ylenia: sono questi i nomi delle tre giovanissime accomunate da un passato dache l'ex Premier Berlusconi sembra intenzionato a schierare tra i banchi del centrodestra., 28 anni, concorrente di Miss Italia nel 2007 ed attuale coordinatrice regionale nel Molise, dopo aver militato nelle file forziste per dieci anni avrebbe ottenuto un collegio a Isernia, come anche Matilde Siracusano, 31 anni, che è arrivata in Forza Italia "dopo anni di gavetta alla Camera e non poche sofferenze di salute", come ha scritto suo fratello Claudio in un post su Facebook. La miss, che ha preso parte al concorso di bellezza nazionale nel 2005, sembra aver ottenuto un collegio in Sicilia, nella Città dello Stretto.Nelle quote rosa di Forza Italia anche, ex tronista di "Uomini e Donne" già candidata alle Europee del 2015, che, secondo alcune fonti, si sarebbe presentata pochi giorni fa nella sede di piazza San Lorenzo in Lucina per firmare la dichiarazione di accettazione della propria candidatura.Il richiamo a Miss Italia sembra però infastidire le tre."È storia del 2005, avevo appena 19 anni. Che c'entra con tutto quello che ho poi fatto?" dichiara Matilde Siracusano prima di ricordare il suo percorso di studi ed il tirocinio alla Camera che spesso vengono ignorati sui social."Quanto conta la bellezza? Spesso avere un bell'aspetto è più una spada di Damocle che un vantaggio" sostiene invece Annaelsa Tartaglione rispondendo alle domande sul suo passato da miss.