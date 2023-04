Candidato sindaco colpito da infarto a Chieti, il rivale sospende la campagna elettorale

Rispetto umano e fair play nella campagna elettorale per il voto amministrativo a Villa Santa Maria dopo che l'altro ieri il sindaco uscente e ricandidato Pino Finamore (Villalternativa) è stato colpito da infarto ed è stato ricoverato all'ospedale di Chieti. Da parte della lista civica opposta di "Mo Cambiamento", col candidato sindaco Francescopaolo Falconio, partono immediati gli auguri di pronta guarigione e si sospende temporaneamente la campagna elettorale, che oggigiorno si gioca maggiormente sui social.

«Dopo ore di apprensione - scrive in un post Falconio - ci è giunta la notizia che il nostro sindaco sta bene, ha ricevuto tutte le cure necessarie e nelle prossime ore il personale sanitario predisporrà il suo rientro a casa. Auguriamo a Pino una pronta guarigione affinché possa tornare al più presto tra i suoi affetti più cari. Un caloroso abbraccio da tutti noi».

E' l'etica della politica. Sentito al telefono Pino Finamore racconta: «Mi stavo facendo la doccia quando mi sono sentito male. Erano le 9 del mattino. Ero stato alle 7 a Lanciano per accompagnare mia figlia per una gita scolastica. Tornato a casa ho accusato il principio di infarto. Soccorso e portato immediatamente all'ospedale di Lanciano si è visto che avevo le periferiche tappate e subito c'è stato il trasferimento a Chieti dove i medici, molto bravi, mi hanno liberato le vene e sottoposto a un intervento di collocamento di uno stent coronarico. Ora sto bene e credo che mi dimetteranno tra domenica e lunedì. Ho una terapia da fare. Faccio sport, non bevo e sono attento nel mangiare, ma purtroppo c'è un aspetto ereditario familiare nella malattia cardiaca. Ho avuto molta vicinanza da parte di tutti. Anche il candidato sindaco Falconio mi ha chiamato. Ringrazio per il rispetto umano».

Falconio aggiunge: «Ho sentito ieri il sindaco Finamore e da lui ho avuto notizie incoraggianti sul suo stato di salute. Sta bene». Dopo un paio di giorni di stop della propaganda elettorale è poi ripresa la corsa verso le amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. «La campagna elettorale è stata interrotta sui social - precisa Falconio - appena saputo del malore del sindaco e ieri è ripresa dalle due compagini, grazie al fatto che Finamore era in buone condizioni». Finamore, chef in pensione della Camera dei deputati, è anche presidente del comitato di controllo analogo di Ecolan ed ha ricevuto gli auguri anche dal presidente Massimo Ranieri.