Lunedì 14 Gennaio 2019, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2019 11:06

No alla legalizzazione della cannabis. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, boccia sul nascere la ddl presentata dal senatore M5S Matteo Mantero, che autorizza l'autocoltivazione della cannabis. «Che io ricordi - ha detto Bonafede a Circo Massimo su Radio Capital - non è prevista nel contratto, e quindi ritengo che non si farà. Quello che non è previsto dal contratto non si farà a meno che le due forze politiche non raggiungano un accordo».