Stop cannabis, divieti aggirati vendendo soltanto i semi

Domenica 2 Giugno 2019, 10:00

Tolleranza zero per i negozi di cannabis light. Controlli e sequestri sono stati effettuati in Campania e in Calabria dopo la sentenza della Cassazione che ha vietato la vendita a qualunque titolo dei prodotti derivanti dalla coltivazione di cannabis. Ieri si sono subito attivate le forze dell'ordine che hanno intensificato le ispezioni. Eppure il pronunciamento della Suprema Corte lascia ancora spazio a escamotage ed interpretazioni per chi vuole fumarsi uno spinello in maniera semi-legale. Tantissimi i negozi in tutta Italia che vendono, a norma di legge, i semi di cannabis. Il divieto in Italia è solo per il prodotto coltivato, ma la vendita dei semi è consentita. Ecco perché molti negozi, aggirando questi paletti, continueranno a restare aperti.