Capigruppo alla Camera e al Senato: ecco chi sono. Conferme e promozioni: da Lollobrigida a Floridia

Elezione dei capigruppo del nuovo parlamento. Chi sono i nuovi presidenti dei gruppi parlamentari? Ci sono riconferme, sono stati eletti in alcuni casi gli stessi parlamentari che ricoprivano questo ruolo nella precedente legislatura. Ma ci sono anche nomi nuovi, segnale di nuovi rapporti di forza raggiunti all'interno dei partiti e delle coalizioni. Sono 16 i nuovi capigruppo.

In tutto si sono costituiti nove gruppi a Palazzo Madama. I capigruppo, eletti nelle rispettive assemblee, sono Luca Ciriani (FdI), Massimiliano Romeo (Lega), Licia Ronzulli (FI), Antonio De Poli (Civici d'Italia-Noi moderati-Maie), Simona Malpezzi (Pd), Barbara Floridia (M5S), Raffaella Paita (Azione/Iv), Peppe De Cristofaro (Avs-Misto) e Julia Unterberger (Autonomie).

Alla Camera i gruppi sono sette. E i capigruppo sono Francesco Lollobrigida (FdI), Riccardo Molinari (Lega), Alessandro Cattaneo (Fi), Debora Serracchiani (Pd), Francesco Silvestri (M5s), Matteo Richetti (Aazione-Iv) e Manfred Schulian (Gruppo Misto che è formato dai deputati che non appartengono ad alcun gruppo).

Cosa fa un capogruppo? Il capogruppo ha un ruolo di leadership del gruppo parlamentare e una funzione molto importante. Partecipa alla Conferenza dei Presidenti di gruppo che tra le varie funzioni ha quella di definire la programmazione dei lavori parlamentari.

Fratelli d'Italia: Lollobrigida e Ciriani

Cominciamo dalla maggioranza. Fratelli d'Italia punta sulla continuità: sono stati rieletti Francesco Lollobrigida alla Camera e Luca Ciriani al Senato.

La Lega conferma Molinari e Romeo

Anche la Lega ha riconfermato i capigruppo uscenti: Riccardo Molinari a Montecitorio e Massimiliano Romeo a Palazzo Madama.

Berlusconi sceglie Cattaneo e Ronzulli

Forza Italia ha eletto i suoi caipgruppo per acclamazione. Sono Alessandro Cattaneo alla Camera e Licia Ronzulli al Senato. Nella passata legislatura questi ruoli erano stati ricoperti da Paolo Barelli e Anna Maria Bernini.

Senato, Civici d'Italia-Noi Moderati-Maie: eletto De Poli

La lista Noi moderati (coalizione di centrodestra) ha formato un gruppo parlamentare al Senato insieme ai senatori del Movimento associativo italiani all’estero (Maie) e ha eletto come capogruppo il senatore Antonio De Poli. Per formare un gruppo a Palazzo Madama bastano sei senatori.

Terzo Polo, capogruppo di Azione alla Camera, esponente di Iv al Senato

Il Terzo Polo aveva già scelto i propri capigruppo all'indomani del voto: Raffaella Paita guiderà i senatori di Iv-Azione e Matteo Richetti i deputati.

Letta riconferma Serracchiani e Malpezzi

La scelta di confermare i capigruppo «mi sembra rispettosa nei confronti di chi vincerà il Congresso. Questa logica di rispetto mi sembra prevalente rispetto a qualunque altra logica. In questo anno e mezzo abbiamo ottenuto risultati importanti con Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, quindi mi sento di suggerirvi una riconferma». Lo ha detto Enrico Letta all'assemblea dei senatori del Pd. «L'elezione dei capigruppi è indispensabile anche per instaurare contatti con gli altri gruppi in occasione degli appuntamenti di domani, resi più complicati dai nuovi regolamenti. Servono subito contatti coi nuovi gruppi e anche per questo ho voluto anticipare questa riunione», ha sottolineato il segretario dem.

Movimento 5 stelle: i capigruppo sono Silvestri e Floridia

I parlamentari grillini hanno votato i capigruppo a scrutinio segreto. Il M5S ha confermato Francesco Silvestri capogruppo alla Camera. Nel ruolo di vicepresidente vicario, a quanto si apprende, dovrebbe essere designata Vittoria Baldino e vicepresidente Agostino Santillo. Come tesoriere la scelta va su Emiliano Fenu, mentre saranno delegati d'aula Carmela Auriemma e Enrico Cappelletti. Barbara Floridia è stata eletta «capogruppo qui al Senato all'unanimità, un bel segno per iniziare questa nuova legislatura. Un comitato direttivo ben qualificato, ben amalgamato, con la massima compattezza. Lavoriamo insieme». Lo dice Giuseppe Conte, lasciando palazzo Madama dopo l'elezione di Floridia a capogruppo del M5S al Senato.