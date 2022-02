Quirinale, la senatrice 5Stelle: «Mi hanno rubato il cappotto durante la votazione»

Cinzia Leone è una senatrice del MoVimento 5Stelle e nelle ultime ore ha fatto parlare di sè per un piccolo giallo sul suo cappotto, scomparso (e poi ritrovato e restituito) durante le votazioni per il Presidente della Repubblica. La senatrice ha raccontato la vicenda tramite il suo profilo Instagram: «Buongiorno care e cari, scusate lo sfogo ma sono profondamente indignata su quanto mi è accaduto, al transatlantico di Montecitorio, sabato scorso al termine della votazione del Presidente della Repubblica», si legge nel post.

«Premesso che in aula non è consentito entrare con il cappotto che ho lasciato, giusto il tempo della votazione, su di uno dei divani del transatlantico. Ebbene il cappotto, dopo il voto non l'ho trovato laddove lo avevo lasciato. Ho controllato nei vari divani, ma niente. Provo profonda tristezza poiché qualcuno me l'ha rubato», ha raccontato. Venerdì mattina il ritrovamento del capo d'abbigliamento. Ad annunciarlo sempre la senatrice pentastellata: «Ore 8:38 chiamata da Montecitorio 'Senatrice abbiamo trovato il suo cappotto'».

