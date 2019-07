Carabiniere ucciso a Roma, Mattarella: «Profonda tristezza e solidale vicinanza»

«Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso del Vice Brigadiere, ferito mortalmente mentre era impegnato in un controllo di polizia». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , nel messaggio inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di C.A. Giovanni Nistri.«Nel confidare che si arrivi rapidamente alla cattura dei criminali responsabili - prosegue il Capo dello Stato - desidero esprimere a lei, signor Comandante Generale, e all'Arma dei Carabinieri, la mia solidale vicinanza, rinnovando i sentimenti di considerazione e riconoscenza per il quotidiano impegno degli operatori dell'Arma a servizio dei cittadini».«La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore - conclude Mattarella - e gli auguri di pronta guarigione al carabiniere Andrea Varriale rimasto ferito».