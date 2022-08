Ministra Mara Carfagna, il Terzo polo ha presentato le sue candidature. Lei è soddisfatta?

«Sì certo. Sarà una bella battaglia per il Sud e sono sicura che Azione–Italia Viva avrà soddisfazioni soprattutto in quell’area: siamo i soli che difendono senza se e senza ma le opere del Piano nazionale di Ripresa, cioè la principale speranza di riscatto per 20 milioni di cittadini meridionali».



Correrà in Campania e nei 4 plurinominali pugliesi. La prima è casa sua, la seconda? Perché ha scelto la Puglia?

«Abbiamo concordato con Carlo Calenda l’assetto al tempo stesso più rispettoso delle competenze e più competitivo per le nostre liste. Conosco bene la Puglia, ne ho studiato con attenzione le potenzialità e le difficoltà sia quando abbiamo dato vita al Cis Brindisi - Lecce, che finanzierà progetti per 184 milioni di euro in 22 Comuni delle due province della costa adriatica, sia quando abbiamo portato a termine il Cis Taranto, che consente tra l’altro il ritorno della grande nautica nell’area ex Yard Belleli, un progetto con una ricaduta occupazionale di circa 200 persone. Credo di poter parlare ai pugliesi di problemi, progetti e soluzioni con cognizione di causa».

Proprio nella regione è scoppiata la polemica per la presenza del fedelissimo del governatore Emiliano, Massimo Cassano. Che ne pensa?

«Le posizioni di Massimo Cassano sono sempre state più vicine alla sensibilità di Azione che a quella del Pd, soprattutto del Pd in versione “filo grillina”. La sua scelta anticipa una svolta che auspico e che sta già avvenendo: la ricostituzione, in Italia, di un baricentro moderato a cui partecipi ogni persona, forza, associazione, nemica degli estremismi e del populismo».