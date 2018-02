CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Febbraio 2018, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2018 09:37

Meno tasse e burocrazia, più lavoro e sicurezza: così il centrodestra cala sul tavolo le credenziali per tornare al governo, magari con Tajani premier. Pensieri e parole di Mara Carfagna, ex ministro del Berlusconi IV, parlamentare uscente e capolista in Campania alla Camera per Fi. Di fronte le sfide del Paese che aspira ad una ripresa economica ancora più vigorosa. Di mezzo un Mezzogiorno, dove i governi spesso hanno fallito. Ma di mezzo anche una nuova stagione di riforme da riaprire: dalla giustizia alla scuola, dal lavoro alla Pa, tutte tranne la legge elettorale. Da sfondo alle parole della Carfagna la determinazione a spiegare all’elettore del centrodestra meridionale che no, il voto alla coalizione di Salvini non è un voto contro il Sud. Perché il garante resta Silvio Berlusconi.Tra veleni e aggressioni, che brutta campagna elettorale: non trova?«Non è una novità assoluta. L’insulto, il dileggio, qualche volta anche la calunnia e la diffamazione: sono le argomentazioni tipiche di chi non ha strumenti politici da utilizzare per affermare le proprie idee. È un approccio che rischia di scoraggiare l’elettorato e di alimentare la disaffezione nei confronti della politica. Ecco perché abbiamo tentato di parlare sin dall’inizio di idee: il centrodestra è l’unica coalizione ad avere presentato un programma chiaro e condiviso».Ma spesso si è notata l’assenza di un comune sentire come per la flat tax.«Mi consenta di dissentire, proprio a partire dalla flat tax. Per noi la questione su cui discutere è la percentuale, al 15 o al 23%, ma il principio: tutti siamo convinti che il sistema fiscale attuale sia insostenibile. Noi di Fi riteniamo che si debba partire dal 23%. Bisogna operare una profonda rivoluzione, ma anche mettere l’Italia in sicurezza».