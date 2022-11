«È una nuova sfida, una bellissima sfida ed è un grande privilegio diventare presidente di una comunità politica così giovane. Azione è nata tre anni fa ma già così attiva, così affiatata, appassionata e solida, nelle sue idee, nei suoi principi. È anche una grande responsabilità accompagnare questo partito in un percorso di consolidamento, di rafforzamento e irrobustimento e anche di radicamento sul territorio». Mara Carfagna parla da presidente di Azione eletta ieri dall'assemblea nazionale, a Napoli, con l'83,8% dei voti -, ma anche da campana, da donna del Mezzogiorno e da ex ministro per il Sud.

Il primo obiettivo che si pone da presidente?

«Fare di Azione il primo partito italiano. Un punto di partenza molto ambizioso, ma non impossibile ed è un obiettivo assolutamente necessario. A questo Paese serve un partito che proponga e realizzi un metodo di governo fondato non sugli slogan e non sulla propaganda, ma sulla serietà, sulla responsabilità, sul senso dello Stato e sul rispetto delle istituzioni. Serve un partito che protegga questo Paese, che non lo esponga ad avventure o salti nel buio. Serve un partito che non metta mai in discussione il quadro delle alleanze internazionali di cui facciamo parte: la nostra partecipazione all'Unione europea, dove si tutelano e si difendono i nostri interessi nazionali. Serve un partito che affronti la questione meridionale con una logica non assistenziale, non risarcitoria, che consideri il Sud non come una partita persa, o una zavorra da tenere a galla attraverso bonus, sussidi o politiche assistenziali, ma un partito che consideri il Sud come una terra ricca di potenzialità e opportunità da valorizzare al meglio a cui offrire strumenti necessari per competere al resto del Paese. Uno Stato che offra ai cittadini del Sud gli stessi diritti e le stesse prestazioni gli stessi servizi del Nord. Presenteremo nelle prossime settimane delle proposte, anche attraverso una rimodulazione del reddito di cittadinanza che sostenga davvero chi ne ha bisogno, chi è in condizione di povertà, chi non può lavorare».

Come giudica il progetto di autonomia avanzato dal ministro Calderoli?

«Quella bozza è già morta in partenza. Bene ha fatto Giorgia Meloni a chiedere di stopparla. Era una provocazione ai danni dei cittadini del Sud. Io sono favorevole all'autonomia, ma a quella che prevede già la nostra Costituzione. E in questo è molto chiara: parla di autonomia come facoltà, concessa alla Regioni, che possono richiedere ulteriori forme di autonomia in determinate materie, ma parla di obblighi e doveri da parte dello Stato. A cominciare dall'istituzione di un fondo perequativo per compensare i territori più svantaggiati con minori capacità fiscali e parla anche dell'obbligo di definire e finanziare i Lep, quei servizi e standard minimi di prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani del Nord come del Sud».

Da presidente di Azione, guiderà il partito verso la Federazione con Italia viva. Cosa bisogna aspettarsi da questa alleanza?

«La Federazione è la prima pietra di un percorso che il Paese attende, lo dimostrano i risultati elettorali, e che va verso la costruzione di un grande polo liberale, riformista e moderato. Che sia una casa accogliente per i liberali e i moderati, che sono schiavi del sovranismo del centrodestra, e per i riformisti che sono ostaggio dei populismi del centrosinistra. Oggi il bipolarismo in Italia non ha più ragione di esistere, aveva un senso quando i moderati e i liberali predominavano nel centrodestra e i riformisti erano egemoni nel centrosinistra. Adesso quegli schieramenti sono gabbie ideologiche e all'interno di quegli schieramenti sia i liberali-moderati che i riformisti non si trovano a proprio agio. Queste persone fuggiranno da case che non li rappresentano più e andranno alla ricerca di una casa dove potranno esprimere il loro pensiero. Questa casa c'è già, grazie all'intuizione di Carlo Calenda, a noi il compito, anche attraverso un percorso federativo di rafforzarla e di renderla centrale nello scenario politico italiano».

Siete pronti ad accogliere ex Fi ed ex Pd?

«Mi piace pensare che da domani non ci siano ex di qualcosa, ma donne e uomini liberi, persone libere che condividono e difendono ciò che conta davvero in un paese civile e democratico come il nostro. Ci faremo carico della sofferenza profonda dei cittadini, dei divari e delle diseguaglianze».