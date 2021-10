Carfagna: «Così Salvini e Meloni spiazzano gli elettori»

Ministro Carfagna, nel centrodestra non è arrivato il momento di dividervi davvero tra sovranisti e europeisti?

«Beh, in realtà è il momento meno adatto per ragionare di equilibri di coalizione. Le campagne elettorali impongono uno sforzo di unità, e dove c’è stato – vedi la Calabria – abbiamo vinto senza incertezze. Ora affrontiamo due importanti ballottaggi, a Roma e a Torino, con un risultato molto aperto. Dopo questa tornata elettorale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati