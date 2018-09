Calenda a cuore aperto: «Mia moglie ha la leucemia, ecco perché sono sparito»

Una lettera scritta di getto, con il cuore. Carlo Calenda, l'ex ministro dello Sviluppo economico, ha deciso di rivelare su twitter una parte dolorosa della sua vita: «Devo una spiegazione, ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell'Unità o a incontri sul territorio - scrive - Mia moglie ha avuto una recidiva della leucemia ed è in ospedale per trapianto. Seguo i tre bimbi e lei e non posso allontanarmi da Roma».



«Oh ma non è che sparisco -assicura Calenda- Continuo a combattere per le mie idee e contro questo governo. Dopo figli e moglie e con qualche limitazione in più rimane una priorità . Adelante», dice rispondendo a un follower.

Devo una spiegazione, ora che ILVA è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell’unità o a incontri sul territorio. Mia moglie ha avuto una recidiva della Leucemia ed è in ospedale per trapianto. Seguo i tre bimbi e lei e non posso allontanarmi da Roma. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 8 settembre 2018

Sabato 8 Settembre 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA