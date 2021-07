Riforma della giustizia, Cartabia prova a mediare: «I processi non rischiano», ultima parola a Draghi

«Ci sono 57 mila pendenze con già oggi altrettante prescrizioni che accadono solo nel distretto di Napoli e non per effetto della riforma approvata dal Consiglio dei ministri ma per una situazione di gravità estrema che reca una violazione ai diritti delle vittime e degli imputati». È nettissima la replica di Marta Cartabia ai magistrati che, l'altro ieri, avevano lanciato l'allarme sui presunti effetti disastrosi che, secondo loro, la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati