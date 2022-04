Cartelle esattoriali, nuova proroga: rottamazione quater per i ruoli maturati nel 2018-2019

Pace fiscale, ultima chiamata o quasi. Mentre inizia il conto alla rovescia per sistemare la propria posizione con il fisco se si è decaduti dalle rate del 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio, già si studia un’ulteriore sanatoria. Ampi settori della maggioranza (Lega e 5 Stelle in prima fila), spingono infatti per aprire i termini di una Rottamazione-quater utile a far rientrare tra i beneficiari anche i contribuenti in difetto con il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati