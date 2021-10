Cartelle, altra rottamazione in vista. Il 78% dei ruoli sotto i mille euro

C’è un numero abnorme di vecchi ruoli esattoriali di modico importo non riscossi che vaga nelle cassette postali dei contribuenti e ingolfa il magazzino fiscale, impegnando risorse umane ed economiche su una specie di “mission impossible”: si tratta di ben 178 milioni di posizioni, per ruoli inferiori ai mille euro. Numericamente rappresenta il 78% delle cartelle accumulate fino al 2020. In valore assoluto il totale arriva a 56 miliardi di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati