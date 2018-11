Casalino chiede scusa per le frasi su down e anziani: «Quel video ha urtato anche me»

Casalino chiede scusa per le frasi sui down e gli anziani pronunciate in un video risalente a circa 10 anni fa ma venuto fuori sono nei giorni scorsi. «Non avevo mai visto quel video, ora mi urta vedermi dire quelle cose. E penso abbia urtato molte altre persone. Non ho nessun problema a chiedere scusa», ha detto il portavoce di Palazzo Chigi a Che Tempo Che Fa. chiede scusa per lepronunciate in un video risalente a circa 10 anni fa ma venuto fuori sono nei giorni scorsi. «Non avevo mai visto quel video, ora mi urta vedermi dire quelle cose. E penso abbia urtato molte altre persone. Non ho nessun problema a chiedere scusa», ha detto il portavoce di Palazzo Chigi a Che Tempo Che Fa.

«Sono omosessuale, figlio di emigrati in Germania», ha aggiunto sottolineando di aver «vissuto sulla mia pelle la violenza, la discriminazione e il bullismo. La mia storia parla per me ... quelle parole non fanno parte della mia natura». Ribadendo che quel video «è un pugno nello stomaco anche se era una simulazione o un personaggio interpretato (fatto per provocare gli studenti)», Casalino ha tenuto a precisare che «oggi ho chiamato il presidente dell'Associazione down spiegandogli che era una simulazione, chiedendogli scusa per dire che sono sempre a loro disposizione».

Domenica 11 Novembre 2018, 21:28 - Ultimo aggiornamento: 11-11-2018 21:37

