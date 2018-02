Sì di CasaPound a Salvini premier, è gelo Forza Italia-Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Febbraio 2018, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 13:26

La mano tesa è di quella che non ti aspetti. Casapound si dice disponibile a un accordo con la Lega. «Se c'è la possibilità di fare un governo sovranista che ci porta fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea e che blocca l'immigrazione, che sono i tre punti principali del nostro programma, siamo pronti a sostenerlo», fa sapere Simone Di Stefano, candidato premier del partito di estrema destra. Di Stefano pone anche dei paletti. «Dovrebbe essere - spiega - un governo che non ha Tajani premier e Brunetta all'economia, ma che dovrebbe avere un Salvini premier e un Bagnai all'economia». Alberto Bagnai è candidato della Lega nel collegio di Arezzo e da economista è un convinto sostenitore dell'uscita dall'euro. «Appoggeremo il governo dall'esterno, non vogliamo ministeri», precisa il leader di Casapound.Tanto basta per un nuovo fronte polemico, anche all'interno dello stesso centrodestra, dove si affrettano a prendere le distanze da ogni possibile accordo con Casapound i centristi di Noi con l'Italia. «Chiusura netta senza se e senza ma», tuona Raffaele Fitto. Da Forza Italia nessuna reazione ufficiale, sia perchè quella di Casapound è ritenuta una sortita che non merita alcun commento per la sua improponibilità, sia perchè ad Arcore c'è la convinzione non solo che il centrodestra avrà i numeri per governare ma anche che a indicare il premier sarà Berlusconi. «Ho in mente il nome ma non posso dire chi è avendo l'interessato un altissimo impegno e non vuole che il suo nome venga messo nel tritacarne», chiarisce l'ex premier. Il nome più accreditato è sempre quello di Antonio Tajani, che ieri riceve il gradimento di Roberto Maroni. «Gli sono amico e mi farebbe piacere, sarebbe un ottimo premier», dice il governatore della Lombardia allargando il solco che lo divide da Salvini.