Blitz di Casarini alla Camera con Orfini e Fratoianni. La Lega attacca: sta qui per salvare gli arancini?

Martedì 26 Marzo 2019, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono venuto a prendere un caffè con un po' di amici»., accusato di favoreggiamento d'immigrazione clandestina per il caso della Nave Jonio , ha fatto tappa dopo pranzo alla Camera per una chiacchierata. E chi a gli chiedeva come mai si trovasse da queste parti ha risposto appunto così: sono venuto a trovare un po' di gente. Casarini si è fermato in cortile sotto un gazebo con i deputati di Leu Nicola Fratoianni e Salvo Palazzolo. A loro si è unito anche Matteo Orfini, ex presidente del Pd.Dopo la chiacchierata, che non è passata inosservata in Transatlantico, il leader antagonista è andato alla buvette per un caffè con Fratoianni. «Sì, l'ho invitato io - dice il leader della formazione di sinistra - abbiamo fatto il punto sulla situazione. La Lega ha qualcosa da ridire? La dicessa in Aula». E il deputato del Pd Matteo Orfini ha poi aggiunto: «Nessuna sorpresa: sono anche tra i finanziatori della missione, come si sa. Da ragazzi facevamo a botte, lo conosco da una vita».Su questa visita è nato un caso. Il deputato della Lega Paola Tiramani su Facebook: «Casarini dopo aver salvato i bambini viene a fare altrettanto qui con gli arancini?».L'ex leader no-global verrà interrogato martedì prossimo, in Procura ad Agrigento, dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal Pm Cecilia Baravelli. La decisione è stata presa, la scorsa settimana, dopo 7 ore di interrogatorio in qualità di testimone. A carico di Casarini vengono mosse le stesse contestazioni del comandante della Mare Jonio, Pietro Marrone, ossia favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedire all'ordine imposto dalle autorità di arrestare l'imbarcazione.All'interrogatorio di martedì prossimo, in qualità di persona sottoposta a indagini, Casarini dovrà presentarsi con un avvocato difensore. Intanto sono terminate le audizioni dei 49 migranti - condotte dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento - che vennero soccorsi, a 46 miglia dalla costa libica, dalla nave «Mare Jonio». Tutti sono già stati trasferiti dall'hot spot di Lampedusa sulla terra ferma.