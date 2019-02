Salvini: case chiuse, sì alla riapertura. Ma M5S non è d'accordo

Subito dopo, però, Salvini ha frenato sull'argomento, scherzando con i giornalisti. «Non aggiungiamo però problema a problema - ha concluso Salvini - chiudiamo prima quelli aperti prima di riaprire le case chiuse».

Sì alladelle. A rilanciare la proposta è il ministro dell'Internoa margine della cerimonia di consegna di Costa Venezia, a Monfalcone, rispondendo a una domanda specifica.«Ero e continuo a essere favorevole alla riapertura delle case chiuse - ha detto Salvini -. Non c'è nel contratto di governo, perché i 5S non la pensano così, però io continuo a ritenere che togliere alle mafie, alle strade e al degrado questo business, anche dal punto di vista sanitario», sia la strada giusta e «che il modello austriaco sia quello più efficiente».Non è la prima volta che Salvini si esprime a favore della riapertura delle case chiuse. L'ultima uscita pubblica sul tema risale a circa un anno fa , quando il capo del Viminale non era ancora al governo con M5S.