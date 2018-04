Casellati convocata al Quirinale: è il giorno dell'incarico

Sergio Mattarella ha convocato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale alle ore 11. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.

Mercoledì 18 Aprile 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 10:47

