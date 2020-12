Casellati: «Incomprensibile che gli italiani ancora non sappiano come trascorrere il Natale»

«Il santo Natale è la festa delle famiglie, il momento degli affetti che si riuniscono. Le famiglie non sanno ad oggi se, quando e con chi potranno viverlo. È incomprensibile che gli italiani non sappiano come comportarsi». Lo ha detto Elisabetta Casellati nel suo discorso alla stampa parlamentare. «Regole anche ferree, ma certe, perché è inimmaginabile che ci si trovi all'ultimo momento di fronte al fatto di non potere portare un augurio ad un genitore anziano, solo e magari anche malato», ha sottolineato la presidente del Senato.

«A 10 mesi dall'inizio della pandemia, troppi sono i ritardi, le indeterminatezze e le disomogeneità nella riorganizzazione sanitaria. Sono errori che non possiamo permetterci di ripetere rispetto alla grande sfida che tutti attendiamo dalla distribuzione dei vaccini anti-CoVid. Altri Paesi sono già operativi, mentre l'Italia ha ancora difficoltà sui vaccini anti-influenzali». Lo ha detto Elisabetta Casellati. «In tanti settori, non solo nella sanità, l'incertezza con cui il Paese si muove è ciò che preoccupa di più i cittadini. Penso alla scuola riaperta a singhiozzo tra banchi con le rotelle e una rete di trasporti pubblici insufficienti -ha sottolineato la presidente del Senato-. Penso all'economia, alle dinamiche occupazionali, ai redditi delle famiglie». «Una »finanza di emergenza« basata su interventi assistenziali a pioggia non è la risposta che il Paese si attende. Serve piuttosto lavorare ad un »Progetto Italia« che guardi al futuro, garantendo prospettive reali di crescita e sviluppo», ha sottolineato la presidente del Senato.

E ancora: «Di fronte alle tante saracinesche chiuse, alle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, non può poi essere sottovalutato il rischio di un disagio sociale fuori controllo». Lo ha detto Elisabetta Casellati parlando alla stampa parlamentare. «È un rischio che possiamo prevenire solo evitando che le diseguaglianze si acuiscano ulteriormente, tutelando le fasce deboli della popolazione. Diversamente, sarà la criminalità organizzata a fungere da banca e da ufficio di collocamento», ha sottolineato ancora la presidente del Senato.

